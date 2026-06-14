San Cristóbal no recibe apoyo para viviendas: regidor

Pese a que San Cristóbal es susceptible del apoyo de Viviendas para el Bienestar, el cuarto regidor Fidel Kalax explicó que la ciudad no califica porque no tiene terrenos dónde desarrollar el proyecto.

“Nosotros como ayuntamientos debemos donar el terreno, pero no hay un espacio suficiente que garantice los servicios que la convocatoria solicita”, señaló en el foro “Desafíos frente a la gentrificación”.

Esto lo dijo en respuesta a la preocupación que Victoria Hidalgo, presidenta de Posadas y Hoteles de clase económica en San Cristóbal de Las Casas, expresó sobre la situación que muchos trabajadores del sector hotelero, provenientes de comunidades cercanas, viven al llegar a la ciudad.

“Se necesita vivienda, es urgente, porque la gente vive amontonada, en un pequeño cuarto viven tres o cuatro personas desde chiquitos”, explicó la empresaria, quien agregó que en San Cristóbal “un pedazo de terreno vale más que un pedazo de oro”.

Lotificación irregular

En el foro se expresó la falta de terrenos adecuados para realizar proyectos inmobiliarios; sin embargo, ambientalistas hicieron notar los cambios de uso de suelo irregulares que se siguen aprobando incluso en esta administración.

Fue así que un ciudadano denunció que, aunque durante el gobierno de Mariano Díaz Ochoa, Carlos Morales Vázquez, ex candidato a presidente municipal, decía que San Cristóbal debía crecer de forma ordenada, actualmente sigue lotificando de forma irregular.

El ciudadano dijo que ha contado 62 nuevos lotes, de los cuales se han vendido seis casas en una zona cercana a San Vicente, a donde personal de Sapam ha llegado a conectar tubería.

Pese a que Fidel Kalax se ofreció a ir, argumentado que dichas acciones no estaban permitidas, ambientalistas le recordaron que esa zona sufrió un reciente cambio de uso suelo que fue avalado por el propio regidor.