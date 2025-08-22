San Cristóbal presente en encuentro IBTM Américas

La ciudad de San Cristóbal de Las Casas volvió a estar presente en la 16.ª edición del IBTM Américas 2025, que es uno de los encuentros de turismo de reuniones más importantes de América Latina, que se desarrolla en el Centro Citibanamex de la Ciudad de México.

Municipio

El municipio chiapaneco mostró en este foro internacional su riqueza cultural, tradiciones, gastronomía y servicios turísticos.

Segundo Guillén Gordillo, coordinador general ejecutivo de la Secretaría de Turismo de Chiapas, calificó a San Cristóbal como “el epicentro turístico del estado”, asimismo destacó la importancia de sumar esfuerzos con el municipio para colocar a Chiapas en el mapa del turismo de reuniones.

Aseguró que este evento permitirá generar alianzas estratégicas con líderes nacionales e internacionales para atraer más visitantes y eventos de gran escala al estado.

Por su parte, la alcaldesa de San Cristóbal de Las Casas, Fabiola Ricci, quien asistió al encuentro, afirmó que “estamos muy contentos de participar de la mano con el Gobierno del Estado y con nuestro gobernador, el Dr. Eduardo Ramírez”.

“Es importante dar a conocer a Chiapas y a San Cristóbal a nivel nacional e internacional, porque siempre recibiremos a todos con los brazos abiertos”, afirmó.