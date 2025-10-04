San Cristóbal, sede de la Cumbre de Mujeres en Café

Del 2 al 4 de este mes la ciudad de San Cristóbal de Las Casas es sede del Women Powered Coffee Summit (WPCS) o “Cumbre de Mujeres en Café”, organizado por la institución Bean Vojage.

De esta manera la ciudad se consolida con uno de los encuentros internacionales más relevantes para el liderazgo femenino en la industria cafetalera.

El objetivo es crear un espacio seguro e inclusivo para mujeres productoras de café, investigadoras, empresarias y profesionales del sector.

La cumbre busca impulsar el intercambio de experiencias y abrir nuevas oportunidades de colaboración en torno a los retos actuales de la caficultura.

Entre las actividades que se presentan están: discursos y paneles con líderes de la industria; talleres de formación diseñados para fortalecer habilidades técnicas y de gestión, así como visitas a fincas lideradas por mujeres, que mostrarán el impacto directo de su trabajo en la caficultura sostenible.

La cumbre aborda también desafíos fundamentales como: el cambio climático y su impacto en la producción de café, la equidad de género en la cadena de valor y la sostenibilidad como pilar del futuro del café, entre otros.