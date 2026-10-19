San Cristóbal, sede de la cumbre del café

Con la participación de 350 productoras de diversas partes del mundo, se realizó en San Cristóbal de Las Casas, la 5ta Edición de la Cumbre Internacional de Mujeres en Café.

María José Monge e Itzel Mendoza, integrantes de la dirección de Bean Voyage (el viaje del grano, en español), dieron a conocer que durante el encuentro participaron productoras, tostadoras y compradoras de este grano.

Informaron que el evento fue organizado por la Women Powered Coffee Summit 2026. Las actividades se realizaron en tres espacios: el Centro de Textiles del Mundo Maya, Histórico Café y Tostador, así como en los pasillos del Centro Cultural “El Carmen”.

Durante tres días, del 15 al 17 de octubre, Chiapas fue el punto de encuentro para mujeres que producen, transforman, lideran y dan forma a esta bebida, desde distintos territorios y perspectivas.

Mujeres productoras de 26 países, y de varias regiones de la entidad, buscan la unidad entre quienes producen y consumen este aromático, para impulsar el intercambio de experiencias y abrir nuevas oportunidades de colaboración en torno a los retos actuales de la caficultura.