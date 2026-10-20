San Cristóbal será sede de congreso agroindustrial

Del 26 al 30 de octubre se llevará a cabo el III Congreso Internacional en Ciencias Agrarias, Agroindustriales y Forestales 2026, con la participación de países sudamericanos y de México.

Yolanda del Carmen Pérez Luna y Jazmín Sánchez Roque, de la Universidad Politécnica de Chiapas e integrantes del comité organizador, dieron a conocer a la prensa que en esta actividad participarán representantes de 12 países, con una asistencia de más de 500 personas.

Comunidad

El encuentro académico reunirá a investigadores, docentes, estudiantes, productores y representantes del sector agroindustrial.

Entre sus objetivos está el promover el intercambio de conocimientos científicos y tecnológicos en las áreas agrarias, agroindustriales y forestales, además de fortalecer la colaboración entre instituciones educativas de México y otros países.

El evento contara con la participación de delegaciones de Colombia, Brasil, Ecuador, Chile, Argentina y Cuba, entre otros países, que compartirán investigaciones y experiencias relacionadas a la innovación y el desarrollo científico y tecnológico.