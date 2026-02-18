San Miguel Arcángel: fe y tradición en Cohuiná El Mono

En Coita, Chiapas, la devoción a San Miguel Arcángel se vive cada año con el Carnaval Zoque Coiteco, una fiesta que une tradición, fe y comunidad.

Este 2026, Alexis Vázquez, nuevo encargado de la imagen por tres años, lidera por primera vez la organización de la celebración, que inicia el 13 de febrero y concluye el 18 del mismo mes, con el Miércoles de Ceniza.

Los comunales, jefes de fiesta y principales organizadores, forman un comité compuesto por mancomunado, secretario, tesorero y vocales, apoyados por emprestados, responsables del altar y las flores, y los escribanos, quienes atienden a los visitantes con alimentos tradicionales como ponzoquí, chocolate, pozol y desayuno. Cada integrante desempeña su labor con respeto y compromiso, preservando una tradición centenaria.

Una tradición que representa fe

Durante la festividad, el caporal cuida al personaje del “mono” y su vestimenta; si se pierde, pierde también su honor de presentarse en los días principales.

El domingo, día principal, comenzó con visitas entre comités y culminó el martes con la danza del tigre y el mono, un ritual que simboliza la petición de lluvia, abundancia, buenas cosechas y armonía.

Para los coitecos, y en especial para la familia Vázquez, esta tradición representa fe, servicio y devoción a San Miguel Arcángel, vivida con orgullo por toda la comunidad.

El Carnaval es más que celebración: es unidad, identidad y respeto por la historia, un legado ancestral que mantiene viva la esencia del Carnaval Zoque Coiteco.