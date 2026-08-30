Sancionados solo 7 de 100 casos de corrupción

La corrupción administrativa investigada por los órganos de fiscalización superior enfrentan un bajo nivel de sanción en Chiapas. Entre 2015 y 2025, en el estado se identificaron 210 probables responsabilidades administrativas, de las cuales 15 terminaron en sanción, según un informe de Transparencia Mexicana

Los datos colocaron a Chiapas con una proporción cercana a siete de cada 100 casos investigados que derivaron en una sanción, en línea con el promedio nacional reportado por la organización, que señala que únicamente 7.1 por ciento de los casos de corrupción administrativa investigados por los órganos de fiscalización superior llegaron a algún tipo de sanción por parte de los tribunales de justicia administrativa.

El informe también registró que durante el periodo analizado hubo 127 informes con sentencia definitiva relacionados con los procedimientos reportados para Chiapas.

Sin embargo, la cifra de sanciones totales se ubicó en 15, lo que evidencia la distancia que existe entre la detección e investigación de posibles irregularidades y la imposición efectiva de sanciones.

A nivel nacional, Transparencia Mexicana realizó el análisis con la participación de los órganos de fiscalización superior y los tribunales de justicia administrativa de las 32 entidades federativas, además de la Federación.

Cientos de investigaciones

De acuerdo con los datos del informe, Chiapas registró 210 probables responsabilidades administrativas investigadas, cifra superior a la de entidades como Guerrero, Durango, Guanajuato, Estado de México y Nuevo León, aunque por debajo de estados como Jalisco o Nayarit.

En materia de sanciones, Chiapas contabilizó 15, la misma cantidad registrada por la federación.

La cifra también supera a entidades como Guerrero, con dos sanciones; Michoacán, con dos; Nuevo León, con una; y Durango, que no reportó sanciones en el periodo analizado.

No obstante, se encuentra por debajo de Chihuahua, con 69 sanciones; Nayarit, con 97; Guanajuato, con 36; Jalisco, con 18, y el Estado de México, con 10.