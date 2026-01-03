Sancionan 5 bares por no respetar horario de cierre

Un total de cinco establecimientos fueron sancionados en Chiapas, debido a que el 1º de enero de 2026 no respetaron el horario de cierre que tienen esos giros comerciales y que es a las dos de la madrugada.

La Secretaría de Salud (Ssa) confirmó que se realizaron diversos operativos simultáneos en varios municipios, lo que implicó llevar a cabo recorridos de tres horas en promedio.

"Participaron las Fuerzas Armadas, la Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Salud, a través de Protección contra Riesgos Sanitarios, para vigilar el cumplimiento del horario máximo de funcionamiento de establecimientos hasta las 02:00 horas en toda la entidad", detalló la institución.

Acciones preventivas y sanciones

La vigilancia se realizó con la intención de mantener el orden con los establecimientos, para que acaten la disposición de los horarios en que pueden funcionar.

"Los recorridos se llevaron a cabo en 10 cabeceras jurisdiccionales y el municipio de Berriozábal, abarcando un total de 11 municipios", agregó el Sector Salud.

La Secretaría de Salud detalló que con lo antes señalado se aplicaron suspensiones a cinco lugares por violar el horario no autorizado. Estas acciones ocurrieron en Palenque con dos sitios.

El resto de las suspensiones se dieron en Tuxtla Gutiérrez con un lugar y en San Cristóbal de Las Casas y Berriozábal de igual manera.

"En general, se constató el acatamiento del horario de cierre, sin actividad posterior a las 02:00 horas; no obstante, las labores de vigilancia concluyeron a las 05:00 horas del 1º de enero, como medida preventiva para garantizar el orden y la seguridad de la población", enfatizó la Secretaría.