Sancionan a familias por desperdiciar agua

Cinco familias han sido sancionadas por desperdiciar agua en sus domicilios, informó el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado (Sapam) de San Cristóbal de Las Casas.

Personal del organismo ha intensificado sus recorridos por distintos sectores de la ciudad para detectar fugas y casos de uso inadecuado del recurso, encontrando viviendas donde se dejan abiertas las llaves o se desperdicia agua de manera constante.

Precisó que antes de aplicar una multa económica se realiza una advertencia verbal; sin embargo, cuando la falta persiste, se procede con la sanción correspondiente.

En días recientes, una familia en la zona sur y dos más en el poniente fueron multadas tras detectarse fugas en sus viviendas. Según el área comercial, una de las sanciones más recientes se aplicó en un domicilio de la cerrada Lomas Taurinas, en el barrio del Santuario, y otra en el fraccionamiento Fetsse 2000.

Sapam hizo un llamado a la ciudadanía a evitar el desperdicio de agua y revisar periódicamente las tuberías domésticas.

Finalmente, el organismo advirtió que continuará aplicando sanciones a quienes no hagan un uso responsable del vital líquido.