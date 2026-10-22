Sancionan a taxista por cobro excesivo

Después de que se viralizara el video donde una ciudadana denunciaba el cobro de 170 pesos por un viaje de taxi al interior de San Cristóbal, en enlace Altos de la Secretaría de Movilidad y Transporte informó que el chofer fue infraccionado con 30 UMAS, es decir, alrededor de tres mil 500 pesos.

En un comunicado, la institución informó que el castigo por el cobro excesivo en un trayecto desde la terminal OCC hasta el barrio de Cuxtitali responde al artículo 401 del reglamento de la Ley de Movilidad y Transporte, donde se señala el cobro indebido no autorizado.

Argumento

En el video compartido por los denunciantes se escucha cómo el chofer argumenta que el aumento del cobro se dio por las vías alternativas que tomó a causa de una marcha. Sin embargo, las pasajeros denunciaron que nunca se les informó del costo extra.

Internautas compartieron experiencias similares con otros taxis, señalando la pertinencia de que las plataformas de movilidad estén dentro de San Cristóbal y oferten un mejor servicio.

La dependencia también señaló que la acción se realizó derivado de un reporte recibido a su número de atención. Asimismo, refrendó su compromiso para erradicar cualquier mala práctica y abuso por parte de los choferes del transporte público concesionado.