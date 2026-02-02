Sancionaron a doce servidores públicos

En seguimiento a la política institucional de Cero Corrupción y Cero Impunidad, impulsada por el fiscal general del Estado, Jorge Luis Llaven Abarca, la Fiscalía General del Estado de Chiapas (FGE), a través de su Órgano Interno de Control, registró durante el mes de enero de 2026 resultados relevantes que reflejan una actuación firme, oportuna y jurídicamente sustentada.

En materia de responsabilidades administrativas, se iniciaron 49 procedimientos derivados de la detección y atención inmediata de posibles conductas contrarias a la legalidad, y se aplicaron sanciones a 12 personas servidoras públicas conforme a la normatividad vigente, confirmando que en la institución no existe tolerancia frente a actos de corrupción ni a prácticas que vulneren la integridad del servicio público.

De manera complementaria, se dio seguimiento a cinco procedimientos de separación del cargo, correspondientes a personal que dejó de cumplir con los requisitos de ingreso o permanencia, involucrando a Ministerios Públicos (MP), peritos y elementos de la Agencia de Investigación e Inteligencia Ministerial (AIIM), con avances sustantivos en sus distintas etapas procesales, lo que fortalece los procesos de depuración y profesionalización institucional.

En el rubro de fiscalización y control interno, se dio inicio a la auditoría 001/2026 a la Unidad Administrativa de la Fiscalía de Combate al Abigeato, actualmente en proceso de ejecución como parte de una estrategia de supervisión focalizada en áreas de alto impacto.

Asimismo, se mantuvo una presencia activa en procesos licitatorios, actos de entrega-recepción, registro de declaraciones patrimoniales y de intereses, así como en los comités y reuniones técnicas del Sistema de Control Interno Institucional.

Estos resultados refrendan el compromiso de la FGE con una gestión pública íntegra, responsable y transparente, consolidando una política institucional orientada a la legalidad, la rendición de cuentas.