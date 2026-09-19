Sancristobalense obtiene oro en Corea del Sur

Paola Hermosillo, originaria de San Cristóbal de Las Casas, obtuvo recientemente la medalla de oro en el prestigiado Kwangju International Taekwondo Championship, en la categoría de poomsae (formas) celebrado en Corea del Sur.

“Me llena de orgullo compartir la noticia que puse en alto el nombre de nuestro Estado y de nuestro país”, dijo en entrevista con la prensa en San Cristóbal de Las Casas.

Mencionó que este importante triunfo no habría sido posible sin la guía de su entrenador de la Selección Mexicana de Taekwondo, por su dedicación y visión.

Logros

La atleta chiapaneca, cuenta con un distinguido historial de 21 medallas, que incluye un metal dorado panamericano en Costa Rica en el año 2023.

Mencionó que la final la disputó contra la delegación anfitriona en el berceuse natural de esta disciplina.

Más allá de la máxima presea, la deportista acentuó el impacto formativo de su estancia en tierras coreanas, donde la marcialidad, el respeto absoluto y el espíritu de armonía rigen cada enfrentamiento.

Finalmente, la campeona internacional avizora su próximo compromiso en el torneo de rango G10 en Zacatecas, donde buscará ratificar su hegemonía técnica y sumar valiosos puntos en el escalafón nacional, reafirmando el momento cúspide que atraviesa su carrera y su incansable compromiso con la enseñanza de las nuevas generaciones.