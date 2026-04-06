Sandra I., reina de la Primavera y de la Paz 2026

Con la presencia de autoridades estatales y locales, se realizó este domingo la ceremonia de coronación de Sandra Melisa Culebro, reina de la Feria de la Primavera y de La Paz 2026, y posteriormente el tradicional desfile de carros alegóricos por las calles y avenidas de la ciudad, que se llenaron de colorido y tradición.

La ceremonia catalogada como la fiesta máxima de los sancristobalenses, se llevó a cabo en el parque central Manuel Velasco Suárez ante la presencia de locales y visitantes.

Con la coronación de Sandra Melisa Culebro iniciaron las actividades de la Feria de la Primavera y de la Paz 2026, una celebración con 156 años de historia que fortalece la identidad, la unidad y la convivencia entre colonias, barrios y comunidades de San Cristóbal de Las Casas.

Ejemplo estatal de paz

Albania González Pólito, secretaria de Movilidad y Transporte asistió a la ceremonia en representación del gobernador, Eduardo Ramírez Aguilar; así como de Francisco Javier Domínguez Andrade, subsecretario de Promoción Turística de la Secretaría de Turismo de Chiapas (Sectur).

González Pólito transmitió el saludo del gobernador, Eduardo Ramírez Aguilar, y destacó a San Cristóbal como un ejemplo estatal de paz, deseando que esta feria se desarrolle en un ambiente de seguridad, alegría y convivencia familiar.

La reina Sandra Melisa Culebro agradeció el respaldo de la ciudadanía y su familia, e invitó a celebrar con orgullo esta tradición que une a todas y todos los sancristobalenses.

La presidenta municipal de San Cristóbal, Fabiola Ricci Diestel, reconoció el esfuerzo de las y los ciudadanos que diariamente contribuyen al bienestar de sus familias y a la construcción de la paz en el municipio y en Chiapas.

Durante las actividades de la feria se presentarán artistas y grupos de talla internacional, corrida de toros, lucha libre, motocross, y actividades culturales.

Este lunes se anunció presentación de las Guerreras K-Pop; el martes, Tierra Sagrada; miércoles, Junior Klan; jueves, Barak; viernes, Alemán; sábado, Pedro Fernández y finalmente para el domingo, cierre de la feria, la actuación de Carín León.