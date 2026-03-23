Sandra Melisa, reina electa de la feria

En una noche llena de emoción y tradición, fue elegida como reina de la Feria de la Primavera y de La Paz 2026, Sandra Melisa Culebro González, de la colonia Altejar, en un certamen que reunió a 11 talentosas jóvenes que representaron con orgullo a sus barrios y colonias.

Sandra Melisa, será coronada el próximo 5 de abril. Obtuvo además, los títulos de señorita Fotogénica y señorita Elegancia.

El certamen celebrado la noche del sábado en el parque central de San Cristóbal, incluyó pasarelas y una ronda de preguntas, en las que las participantes demostraron no solo su belleza, sino también su elegancia, inteligencia y carisma.

El certamen se dijo fortalece la identidad, la unidad y las tradiciones que dan vida al municipio de San Cristóbal.

Certamen, un sueño cumplido

La nueva soberana, Sandra Melisa, quien tiene 19 años de edad, estudiante de químico Farmacobiólogo, expresó su emoción por alcanzar este sueño, el cual dedicó a su padre, destacando que su logro es un ejemplo para niñas y niños que buscan cumplir sus metas.

En el mismo acto la presidenta honoraria del DIF Municipal, Bertha Guadalupe Diestel Alfaro, coronó a María del Pilar Castro Pérez, de la colonia Echeverría, como reina del DIF Municipal.

María del Pilar Castro Pérez manifestó su compromiso de desempeñar su papel con orgullo y vocación altruista, asegurando que trabajará en beneficio de la ciudadanía.