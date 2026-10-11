Sanean estanque de nutrias

El estanque de las nutrias del zoológico “Miguel Álvarez del Toro” de Tuxtla Gutiérrez, ya se encuentra totalmente saneado y los ejemplares fueron reubicados para evitar que los gatos callejeros contaminen el agua donde habitan, informó la secretaria de Medio Ambiente e Historia Natural Protegida (Semahn), Malena Torres Abarca.

La funcionaria recordó que las muertes de las nutrias ocurridas por un virus transmitido por gatos se registraron en la administración pasada, pero aseguró que la dependencia buscó una solución al problema.

Explicó que algunos felinos ingresaban al zoológico desde casas particulares, esto debido a que no se cuidó la periferia y eso permitió el paso de los gatos hacia las 111 hectáreas del recinto.

“Ya está saneado, movimos a otro lado a las nutrias, para que no lleguen los gatos a tomar agua donde ellas están y contaminen y puedan tener un virus que provocó esta situación de la muerte de dos nutrias”, declaró Torres Abarca.

La secretaria agregó que, además de la reubicación, se trabaja en el saneamiento de un arroyo que atraviesa la reserva El Zapotal.

Detalló que en esta administración se atienden microcuencas en 72 municipios, donde se realizan labores de restauración, saneamiento y reforestación, en coordinación con la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento, para estudiar las aguas contaminadas.

Mencionó el caso de Siltepec, donde una microcuenca estaba contaminada y enterrada, ahí, dijo, ya se rescató el espacio y se realizaron los estudios necesarios.

Finalmente, la titular de la Semahn aseguró que las nutrias se encuentran bien y que se han corregido algunas situaciones derivadas de la contaminación.