Santo Domingo de Guzmán, barrio que preserva historia

Fundado en 1560, el barrio y parque de Santo Domingo de Guzmán es el único de los barrios fundadores de la capital chiapaneca que permanece en su ubicación original, conservando vestigios arquitectónicos y tradiciones que forman parte de la identidad histórica de la ciudad.

Ubicado en el centro de la ciudad, este espacio se integra con el templo de Santo Domingo, inmueble que durante varios años funcionó como Curia de la Diócesis y que hoy continúa siendo un referente religioso y cultural.

Santo Domingo de Guzmán es uno de los cuatro barrios fundadores de Tuxtla Gutiérrez.

De ellos, únicamente este barrio permanece en el mismo sitio desde su fundación en 1560.

Cambios

El barrio de San Jacinto, considerado el segundo asentamiento, cambió de ubicación con el paso del tiempo, mientras que otros dos desaparecieron, lo que convierte a Santo Domingo en un testimonio vivo del origen de la ciudad.

El barrio surgió con la llegada de los frailes dominicos, quienes fundaron la ciudad y establecieron las primeras construcciones.

Aún conserva elementos de su arquitectura original, como casas de adobe y la fachada del templo.

Sin embargo, el uso de este material comenzó a disminuir a partir de la década de los años 60, dando paso a la modernidad y al predominio de viviendas de concreto, aunque todavía subsisten algunas casas antiguas que aportan valor patrimonial.

El parque, conformado por árboles de laurel y palmeras, se localiza a un costado del templo del mismo nombre. Pese a su importancia histórica, permanece cerrado gran parte de la semana.

Religión

En la parte alta del templo operó durante años la Curia de la Diócesis de Tuxtla Gutiérrez, donde despachó en el segundo obispo de la capital, Felipe Aguirre Franco.

El barrio colinda con el río Sabinal, afluente que cruza la ciudad de poniente a oriente y desemboca en el río Grijalva.

Sus límites comprenden la primera avenida Norte, calle Central, quinta avenida Norte y quinta calle Poniente, además de colindar con el barrio Guadalupe y mantener cercanía con San Jacinto.

Las festividades en honor a Santo Domingo de Guzmán inician cada 31 de julio.

La coronación de la k’arnal se lleva a cabo el 7 de agosto, mientras que el día principal de celebración es el 8 del mismo mes. Actualmente, el templo es administrado por la parroquia de San Roque y San Bartolomé.

Históricamente, el asentamiento se desarrolló en las márgenes del río Sabinal, donde se eligió el sitio para la construcción del templo. Las primeras viviendas fueron de bajareque, varilla y lodo, sustituidas posteriormente por casas de adobe.

Algunas de estas edificaciones aún se conservan, mientras que otras han sido demolidas, abandonadas, puestas en venta o reemplazadas por construcciones modernas.

A corta distancia de la plaza central de Tuxtla Gutiérrez, el barrio de Santo Domingo de Guzmán se mantiene como un referente histórico y cultural.