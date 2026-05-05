Sapam entorpece ceremonia tradicional

Integrantes del la Coordinadora de comunidades de la zona sur (Cocosur) de San Cristóbal denunciaron que personal y directivos del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Municipal (Sapam) no les permitieron hacer grabaciones durante la ceremonia del día de la Santa Cruz en los humedales de la Kisst hasta que intercedió la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp).

“Hay dos visiones encontradas”, indicó Fernando Hernández Pérez, vocero de la Cocosur, “la visión institucional que nos llenó de cinta todo el espacio como una forma de despojo, una forma en donde en este espacio sólo nos han dejado lo que nos pertenecen, el altar y la parte espiritual, pero creo que esto es temporal siempre y cuando nosotros nos organicemos”.

Hechos

Relataron que en un principio el personal de Sapam le permitiría el acceso al lugar durante unos momentos, sin permitir la grabación de los humedales que, señalan, permanecen casi secos y en el abandono. “En los últimos 25 años nunca había visto esta separación de la parte institucional con la parte social”, agregó el vocero.

Asimismo, denunciaron que no les permitieron encender las veladoras tradicionales de los altares mayas. “Sin embargo, esa luz es la que nos guía como organización”, puntualizó Hernández Pérez.

“No estamos defendiendo una propiedad, estamos defendiendo la vida y el bien común”, afirmó el vocero, quien les indicó a los estudiantes presentes de la Universidad Intercultural de Chiapas (Unich) que tienen un gran legado por defender desde la academia y desde la ciencia.