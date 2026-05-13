Sapam investigará tomas de agua clandestinas

Tras las denuncias que hicieron anteriormente por los habitantes de la calle Diagonal Las Delicias respecto a tomas de agua clandestinas en las obras de pavimentación, el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Municipal (Sapam) de San Cristóbal indicó que realizará una verificación física a las conexiones existentes.

A través de un comunicado, la dependencia municipal informó que la Dirección Comercial autorizó la regularización y conexión de solo 58 tomas, derivadas de la ampliación de la red de suministros que en la actualidad se ejecuta en la calle ubicada al norte de la ciudad.

Reiteraron que “actualmente no existe factibilidad técnica para incorporar nuevas tomas en este sector” debido a una sobrecarga en la red que afectaría de manera directa la presión de agua, así como la disponibilidad y continuidad del servicio.

Tras los reportes ciudadanos, el personal técnico y comercial del Sapam realizará un censo y verificación de las tomas, con el objetivo de identificar “aquellas que no se encuentren dentro del padrón autorizado y proceder con la cancelación correspondiente”.

Reiteraron que las conexiones fuera de control o sin validación técnica ponen en riesgo la estabilidad del sistema hidráulico y generan afectaciones no solo en la calle donde se dieron los reportes, sino también en zonas vecinas que dependen de la misma línea de distribución.