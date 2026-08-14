Saquean mil nidos de tortuga al año: Conanp

El saqueo de nidos de tortugas en el Santuario Playa Puerto Arista, es uno de los principales desafíos para la conservación de la especie, pese a los esfuerzos de rescate que han permitido salvar más del 80 por ciento de los nidos cada temporada.

Roberto Escalante López, director del santuario, reconoció en entrevista que el problema es complejo y no se limita a la población local.

“Es un tema que está complicado resolverlo, no solo es gente local, es gente también externa que se dedica a esas actividades”, señaló.

De acuerdo con los datos que maneja el personal del campamento, con más de 15 años de experiencia en el sitio, la pérdida anual ronda los mil nidos. “Más o menos perdemos alrededor de unos mil nidos más o menos al año”, precisó el funcionario.

Sin embargo, el trabajo de protección ha dado resultados positivos. Escalante destacó que se rescata más del 80 por ciento del total de nidos que se depositan en las playas del santuario, y en temporadas de alta anidación han llegado a rescatar hasta 6 mil o 7 mil nidos al año.

Temporada de mayor riesgo

El director del santuario informó que el saqueo se intensifica en los meses de septiembre y octubre, que es el periodo más fuerte de anidación.

“Ya inició la temporada, ya tenemos presencia de las tortugas, pero en la noche son 10, 15 nidos”, explicó, dando cuenta de la magnitud del fenómeno.

Para combatir esta actividad ilícita, Escalante indicó que trabajan de manera coordinada con la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), la Guardia Nacional y otras autoridades para reducir la incidencia del saqueo.