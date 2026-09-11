Saquean pensión asegurada por la FGR: denuncian

Maquinaria, herramientas y diversos equipos han sido sustraídos de la pensión “La Cascada” en Tapachula, inmueble que permanece asegurado desde el pasado 25 de mayo por la Fiscalía General de la República (FGR), pero que, de acuerdo con los denunciantes, permanece sin vigilancia.

Ante los robos, el arrendatario del inmueble, Enrique Martínez Barrientos, y la dirigente de la organización Mujeres en Movimiento por la Justicia Social, Isabel Méndez Hernández, solicitaron a la FGR que se haga responsable de las pérdidas registradas y que intervenga para frenar el saqueo.

Pérdidas

Entre los objetos sustraídos, señalaron, se encuentran una máquina para perforación de pozos, ruedas de fierro utilizadas para el mismo equipo, cajas con refacciones, herramientas y otros bienes.

Explicaron que quienes han ingresado al inmueble han roto los candados, los sellos de clausura y los avisos colocados con motivo del aseguramiento. Esta situación, indicaron, ya fue puesta en conocimiento de la FGR, aunque no ha sido posible darle seguimiento adecuado.

Piden intervención

Los denunciantes señalaron que el operativo de aseguramiento fue realizado por personal de la FGR procedente de la Ciudad de México, que después se retiró sin dejar una mesa de atención o seguimiento en Tapachula.

Por ello, entregaron un documento al responsable de la dependencia en esta ciudad, José Luis Jiménez Cárcamo, a quien solicitaron intervenir para atender la problemática, ya que, afirmaron, para continuar con el proceso tendrían que trasladarse hasta las oficinas centrales de la Fiscalía.

De acuerdo con los denunciantes, durante el operativo realizado en la pensión “La Cascada” presuntamente fueron aseguradas drogas y armas que se encontraban ocultas en un camión.

Dichos objetos fueron trasladados a la Ciudad de México, mientras que el inmueble quedó bajo aseguramiento, pero sin vigilancia permanente, situación que, señalaron, permitió que todo lo que permanecía en el lugar fuera sustraído.

“No estamos en contra de los operativos, pero no hay quien brinde atención. Nos han robado muchas cosas y no nos dan información para ver qué vamos a hacer”, expresaron.