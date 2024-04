Sarampión controlado pero vacunación lenta

A pesar de que se han emitido avisos epidemiológicos sobre los casos de sarampión, dicha enfermedad en Chiapas se mantiene controlada pero las autoridades sanitarias han observado que la vacunación para prevenir este padecimiento va muy lenta, con todo y que esas acciones generan beneficios y protección.

Autoridades

Nicolasa López Ovando, responsable estatal de Vacunación, dijo que han transcurrido cuatro semanas desde que pusieron en marcha la actividad, todo esto para recuperar coberturas contra la poliomielitis (y otra cinco enfermedades), sarampión y rubéola. En estos últimos dos rubros, las dosis se aplican a niños y niñas de uno a nueve años.

“Déjame decirte que está un poco lenta esta campaña, le hacemos el llamado a los padres de familia para acudir al centro de salud más cercano que tengan. Tenemos abasto de vacunas”, precisó.

Como Secretaría de Salud local, hasta el pasado viernes se tenía un 41 % de avance con base en la meta, es decir, que se han aplicado 27 mil 526 dosis de las 222 mil que se tiene programadas.

Otros organismos como el IMSS ordinario y el Bienestar, añadió, apenas llevan siete mil 222 y 493, respectivamente. En el caso del Issste, a la semana tres sumaban mil 500 vacunas aplicadas. Todo esto, como sector salud, da un total del 25 % de cobertura.

Falta de interés

Que la campaña avance de forma lenta, consideró López Ovando, se puede relacionar con la falta de interés de los cuidadores, esto a pesar de los esfuerzos que ha hecho el personal del salud, el cual se ha topado rechazo en algunas zonas de la entidad, particularmente cuando se va a los hogares a buscar a niños que presentan un rezago en su cartilla.

El sarampión es una infección que puede ser mortal en las personas no inmunizadas. “Como esta generación no ha visto o no vio cómo realmente los papás luchaban antes cuando no habían vacunas y se morían los niños”, refirió la responsable estatal de Vacunación.

Además, López Ovando recordó que del caso importado que se encontró en el país, en el avión venía un pasajero de Chiapas, sin embargo, se hizo la contención y la persona estaba vacunada “y no ha pasado a más”. El contagio en esta enfermedad deriva de las gotitas de saliva.

López Ovando detalló que las vacunas las pueden tener hasta nueve meses, pero lo importante es que las familias procuren llevar a los menores para protegerlos; de lo contrario, si pasan tanto tiempo en resguardo pueden perder su efectividad o potencia.

Consideró que al ir lenta la campaña de vacunación, la cual se había contemplado para llevarse a cabo entre abril y mayo, no se descarta que se pueda extender con la intención de poder llegar a más población.

Finalmente, insistió en la importancia de acudir a las unidades de salud y de estar al pendiente de los menores, sobre todo si presentan síntomas que estén asociados con el sarpullido, fiebre alta o manchas blancas al interior de la boca, en esos momentos deben acudir con los especialistas.