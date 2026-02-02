Sarampión: el virus que encendió alertas sanitarias

Desde febrero de 2025, el sarampión comenzó a circular en México de nueva cuenta con casos aislados en estados del centro del país, por lo que autoridades de Salud locales y federales comenzaron diversas acciones de prevención; la principal, la vacunación.

Sin embargo, no pudieron evitar que la enfermedad se extendiera hacia cada uno de los estados del país, por lo que está en alto riesgo de perder la certificación como país libre de sarampión, un estatus que sos tenía desde hace casi 10 años.

La población no restringió ninguna actividad presencial, solo una minoría guardó las medidas ya conocidas para evitar un contagio, como fue durante la pandemia de coronavirus.

Ahora Chiapas enfrenta el brote de este virus desde el inicio de 2026, ubicándose en los primeros lugares. A nivel nacional son más de siete mil 400 personas que han dado positivo a la enfermedad, mientras a nivel local se han acumulado más de 450 casos confirmados.

No es brote explosivo

Las autoridades de Salud dicen que hasta ahora el brote no ha sido explosivo. Lo cierto es que la enfermedad, en el peor de los escenarios, puede causar la muerte, o bien se puede traducir en infecciones del oído o hasta neumonía.

Para evitarlo, personal de la Secretaría de Salud desplegó desde hace semanas un operativo vacunal que ha permitido la aplicación de un millón de dosis, y así proteger a la población objetiva.

Las familias deben tomar en cuenta que una persona enferma puede contagiar a 18 más. Los síntomas se vinculan con fiebre, conjuntivitis, congestión nasal y el sarpullido, el cual es un signo característico.

Es contagioso en altas proporciones, la principal vía es a través de gotitas de saliva, las cuales pueden salir con estornudos o al toser una persona enferma.

Medidas de protección

Aunque el uso de cubrebocas y gel antibacterial no sustituye a la vacuna como método de reducción de riesgos ante el sarampión, sí se trata de mecanismos que puede ayudar ante el contagio. Otra alternativa es el lavado de manos, que resulta más efectivo.

Así lo explica el titular de la Secretaría de Salud en Chiapas, Omar Gómez, quien dijo ante el incremento de casos las medidas preventivas son bienvenidas y se están implementando en diversos centros hospitalarios.

Indicó que estos mecanismos preventivos en mucho ayudan, pues recordó también que algunos casos de sarampión evolucionan a otras enfermedades de transmisión aérea.

Aprovechó para reiterar el llamado a la población a que acudan a los centros de Salud para que quienes lo necesiten reciban la vacuna pertinente, la cual sigue siendo la medida más efectiva, con una protección del 97 % tras dos dosis.

Costo económico

Es necesario que la población dimensione el riesgo del sarampión tanto para la salud de los grupos más vulnerables como para la economía.

Aunque en diciembre varios municipios cancelaron eventos masivos por recomendación de la Secretaría de Salud, muchos otros continuaron y se han llevado a cabo, como la Fiesta Grande de Chiapa de Corzo, las ferias de Berriozábal y Suchiapa; además, se acercan los carnavales en varios municipios.

De extenderse a un brote explosivo los efectos serían graves, pero de alcance exclusivamente local, sin comparación con la crisis global generada por la pandemia de covid19.

Así lo señala el economista Raúl Martín Domínguez Molina, quien analizó el posible impacto económico para el estado. “El covid-19 fue un evento mundial que paralizó todo. En el caso del sarampión, que al parecer está afectando a Chiapas, es una situación local”, dijo.

Identificó al turismo como el primer sector en resentir el golpe. “La gente, cuando ve ese tipo de situaciones, deja de viajar”. Esto, a su vez, arrastraría a otras actividades comerciales y de servicios.

Lugares de alta concentración

Además de los eventos masivos, otros de los lugares de alta concentración de personas de todas las edades y que favorecerían un brote más extenso, son las escuelas y las iglesias. En los centros escolares han comenzado a tomar medidas, pero en los religiosos no hay nada claro hasta ahora.

Autoridades de Salud dieron la instrucción de que las escuelas solicitaran a las familias la cartilla de vacunación de los estudiantes, pero no de forma obligatoria o punitiva.

Hasta el pasado 21 de enero la Secretaría de Educación inició un programa en las escuelas para que instalen una comisión de Salud Escolar, además de realizar jornadas de limpieza y sanitización.

También incluye instalar un filtro de corresponsabilidad para detectar si un estudiante presenta algún síntoma anormal, ya que en el regreso a clases después de las vacaciones de invierno no hubo filtros, al menos no en la mayoría.

Aunque no se tiene reporte de casos confirmados en más escuelas, recientemente se dio a conocer que en la Escuela Secundaria Técnica Número 1 “General Lázaro Cárdenas del Río”, en San Cristóbal de Las Casas, algunos estudiantes dieron positivo.

Diversas instituciones decidieron emitir un documento para que madres y padres de familia se sumen a la prevención. Es una especie de carta compromiso para garantizar la atención inmediata en caso de síntomas.

Iglesias

Miguel Ángel López, párroco en la iglesia de San Roque y San Bartolomé Apóstol, explicó que no han existido lineamientos claros dirigidos a templos católicos en la capital chiapaneca.

Aunque se han registrado diversos comunicados sobre campañas de vacunación y la suspensión de concentraciones públicas en espacios seculares, no se han adoptado medidas de seguridad específicas para las iglesias, donde a diario se congregan cientos de feligreses.

El llamado de la Secretaría de Salud, dijo, ha sido general y enfocado a eventos culturales o recreativos, no religiosos, lo que deja en incertidumbre a las comunidades parroquiales sobre qué medidas tomar para proteger a los fieles.

Municipios

Como es de esperarse, los gobiernos municipales se han sumado a cortar las cadenas de contagio, a través de campañas de vacunación masiva para personas menores de 39 años, muy puntual en localidades con presencia de visitantes foráneos.

Una de esas es Berriozábal, que ha registrado una afluencia turística aproximada de hasta 16 mil personas durante un fin de semana.

Jorge Acero, presidente municipal, destacó que desde que se tuvo conocimiento de casos positivos comenzaron con brigadas inmediatas.

En días recientes dijo que se hará un estimado del total de vacunas aplicadas, destacando aquellas personas que son productoras de plantas y que cada fin de semana acuden al parque Central para ofrecer sus productos a los visitantes.