Sarampión en Tuxtla: no se registran casos

El sarampión no se ha hecho presente en Tuxtla Gutiérrez, reveló la Secretaría de Salud Municipal. Lo anterior, luego de una recomendación emitida por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), ante el resurgimiento del sarampión en Estados Unidos de Norteamérica y Europa.

De manera puntual, la secretaria de Salud de Tuxtla Gutiérrez, Guadalupe Alfaro Zebadúa, dio a conocer que el sarampión es una enfermedad febril, aguda, exantemática, que frecuentemente se refiere a ella como una enfermedad de curso infantil.

“Esta alerta empieza en Europa hace varios años, porque además es una enfermedad prevenible por vacunación y cuando se caen los esquemas de vacunación, es decir, cuando no llevamos a los niños a vacunar o no aceptamos la vacunación, el peligro es inminente para la enfermedad y aquellos que no están inmunizados”.

Agregó que el sarampión es viral, pero es prevenible y solo con una dosis. En el caso de México, el esquema de vacunación incluye la atención por medio de tres dosis.

Afirmó que si a una persona le da sarampión ya queda inmunizada, pero esta enfermedad es agresiva, puede dar neumonía y se transmite de la misma manera que otras enfermedades respiratorias, por el estornudo, por la saliva al estar platicando, y por secreciones lagrimales. De ahí la importancia de realizar la acción primaria que es la vacunación, la cual se puede recibir en las unidades médicas.

Reconoció que en México no hay una resistencia tan grande para vacunarse, a diferencia de otros países como los europeos o el país vecino.

“Desde hace tres o cuatro años se ha escuchado que estamos en esta alerta mundial de sarampión, y es una enfermedad emergente nuevamente, y se considera así, porque ya no había casos y de repente empiezan a salir”.

Agregó que lo que se quiere evitar es que la enfermedad sea emergente para México, por lo que es necesario que se acepte la vacunación en niñas, niños menores de seis años y mujeres embarazadas.

Durante los años 70 se registró una mortalidad elevada por esta enfermedad en el mundo, pero no se espera que se registre aquí, porque la mayor parte de la población ya está vacunada.