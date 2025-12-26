Sarampión, un tema sanitario que está contenido

Tras la difusión de una alerta sanitaria nacional por un posible brote de sarampión, la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso de Chiapas, Alejandra Gómez Mendoza, afirmó que la situación está controlada y que no existe una alerta activa en el estado, por lo que todas las actividades pueden desarrollarse con normalidad.

Las declaraciones se produjeron al ser cuestionada sobre la factibilidad de instalar un módulo de vacunación dentro del recinto legislativo para resguardar a diputados y personal. La legisladora descartó la propuesta, argumentando que la mayor parte del personal se encuentra en periodo de receso y que la afluencia actual en las instalaciones es mínima.

Aclaración

Gómez Mendoza se refirió directamente a los señalamientos de la presidenta de la República, quien en su conferencia matutina había aludido a un “foco rojo” en San Cristóbal de Las Casas.

“La realidad es que fue una alerta circunscrita únicamente a San Cristóbal, donde ya se estableció un cerco epidemiológico y de vacunación”, explicó. “No hay problema; todas y todos podemos continuar con los eventos programados”.

La diputada reconoció que la emisión de múltiples comunicados oficiales generó confusión y alarma en la ciudadanía e incluso entre los propios legisladores. “A nosotros también nos puso en alerta; todo el mundo me preguntaba”, admitió. No obstante, insistió en que las autoridades federales y estatales ya han aclarado la situación.

“La realidad es que no hay alerta, así lo anunció hoy el gobernador y lo mencionó la presidenta de la República esta mañana”, afirmó, calificando el episodio como “un tema superado”.

A pesar de declarar controlado el evento, Gómez Mendoza hizo un llamado a la población a mantener precauciones básicas, siendo la principal recomendación el tema de la vacunación, para quienes no cuenten con el esquema completo contra el sarampión.