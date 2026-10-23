Sarmiento Tovilla rinde Informe al frente del DIF

En el Teatro Villaflores, Margarita Sarmiento Tovilla rindió su Segundo Informe de Actividades 2026, denominado “Segundo Año de Desarrollo”, ante la alcaldesa Valeria Rosales Sarmiento, integrantes del Ayuntamiento, familiares y representantes de diversos sectores sociales y productivos.

Discurso

Durante su mensaje, agradeció el respaldo de su familia, del personal del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) y de las coordinadoras de los programas, así como el apoyo del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar y de su esposa, Sofía Espinoza Abarca, para fortalecer la atención a niñas, niños, adolescentes, madres solteras, personas con discapacidad, vulnerables y adultos mayores.

Tras la proyección de un video con las principales acciones realizadas, entregó el documento del informe y reconoció la vocación de servicio de su equipo, así como la colaboración de las damas voluntarias, instituciones educativas y de salud, destacando el trabajo con sentido humano y sensibilidad social en favor de las familias villaflorenses.

Reconocimiento

Por su parte, la alcaldesa Valeria Rosales Sarmiento reconoció la noble labor del DIF y refrendó su compromiso de seguir trabajando para llevar apoyos a quienes más lo necesitan. Destacó que la entrega, sensibilidad y firmeza del equipo se reflejan en cada programa y en las personas que reciben el respaldo de esta institución.