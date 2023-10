Sasil de León y REC se reúnen

La senadora Sasil de León mantuvo un encuentro con el gobernador Rutilio Escandón Cadenas, donde conversaron acerca del futuro de Chiapas y el unir esfuerzos para fortalecer el proyecto de la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo.

En redes sociales, la aspirante a la coordinación de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación, publicó que con Rutilio Escandón “me une la lucha a favor de las mujeres que encabeza la Dra. Claudia Sheinbaum, basada en los principios e ideales que ha marcado nuestro líder, el presidente Andrés Manuel”.

Agregó que juntos construyen el segundo piso de la transformación en México y Chiapas.

Grandeza de Chiapas

Por la mañana, en Comitán de Domínguez, tierra de mujeres y hombres ilustres, la senadora Sasil de León se presentó para conversar con los más de 10 mil pobladores que se dieron cita en la plaza principal del municipio.

Sasil de León, única mujer en representar al estado de Chiapas en la Cámara de Senadores, inició su discurso agradeciendo el acompañamiento que las y los chiapanecos le han dado por más de 10 años, en los cuales ha trabajado de la mano de las comunidades generando bienestar, principalmente en favor de las mujeres y de los pueblos originarios.

“Nuestro país, y particularmente nuestro estado, destaca por la gran riqueza cultural de nuestros pueblos y comunidades, por lo que desde hace 10 años me he comprometido con sus causas. He luchado y trabajado para resarcir el daño histórico que han sufrido las comunidades, limitando su desarrollo y vulnerando el pleno ejercicio de sus derechos humanos”, precisó.

La senadora y fundadora de la organización civil “Mujer, vamos contigo”, mencionó que durante estos cinco años de actividades legislativas ha impulsado más de 120 reformas, entre las cuales destacan aquellas que buscan asegurar que todas las comunidades indígenas puedan contar con las garantías suficientes para poder desarrollarse en plenitud.

La 4T hace justicia

“Después de muchos años de lucha, la Cuarta Transformación llegó para hacerle justicia a quienes no habían tenido voz. Por primera vez y en mucho tiempo, un gobierno se preocupó por construir soluciones a los problemas de nuestras comunidades, impulsó acciones para fortalecer su desarrollo, su derecho a una vida digna; en la Cuarta Transformación todas y todos hemos sido llamados para construir oportunidades. Decidimos estar del lado correcto de la historia”, dijo.