SAT sí puede bloquear cuentas bancarias

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) tiene la facultad de bloquear cuentas bancarias en situaciones específicas; cualquier persona puede ser sujeta a esta medida y que sus operaciones, ingresos y gastos sean investigados para descartar omisiones o evasión, algo que todos los contribuyentes deben saber.

El contador público certificado, René Cruz Montalvo, comentó que esta facultad, de la autoridad fiscal, es hasta cierto punto discrecional y está contemplado dentro de la ley. Se aplica cuando determina a través de la información que le manda el banco que hay operaciones atípicas en depósitos en efectivo de un usuario.

En términos de la ley antilavado de dinero también se establecen algunas acciones por parte de la autoridad para llevar a cabo la verificación de que todos los dineros que se depositan en las cuentas de los contribuyentes son de procedencia licita, dijo.

Crédito fiscal

Otra situación en la que puede actuar sobre una cuenta bancaria es cuando existe un crédito fiscal a nombre del contribuyente titular, por haber tenido auditorías con determinación de diferencias de impuestos, si no se pagaron en tiempo también puede bloquearla y embargarla.

Un crédito fiscal es generado por determinaciones de impuestos, multas, recargos y accesorios por parte del SAT, sobre los contribuyentes.

Transferencias electrónicas

En el caso de las transferencias electrónicas dijo que pueden ser investigadas por la autoridad, siempre y cuando el banco se lo informe; esto puede ocurrir cuando se usa un concepto, aunque sea de broma, relacionado a actos ilícitos. “Mientras no haya un informe por parte del banco el SAT no tiene acceso a eso”.

En el caso de las transferencias por las tandas, que ya muchas personas lo aplican, no pasa nada, incluso la presidenta dijo que no procede, siempre que se demuestre que sí es una tanda.