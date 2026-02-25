SCJN inicia nueva etapa institucional en Tenejapa

Con el propósito de acercar y hacer visible la función jurisdiccional a la población, así como fortalecer una cultura jurídica más incluyente y accesible, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) anuncia la realización de su primera Sesión Extraordinaria en Territorio, que se llevará a cabo el próximo jueves 26 de febrero en el municipio de Tenejapa.

Este ejercicio marca el inicio de una nueva etapa institucional: una Corte que no solo resuelve desde su sede, sino que se acerca al territorio para reafirmar que la justicia es un derecho que debe sentirse cercano, comprensible y presente.

La elección de Tenejapa responde a una clara pertinencia social y territorial. Chiapas alberga la tercera población indígena más grande del país, con presencia de 12 de los 68 pueblos indígenas de México, y enfrenta importantes desafíos estructurales: cerca del 70 % de su población vive en situación de pobreza multidimensional.

Trasladar el Pleno a un municipio cuya población es mayoritariamente indígena —con predominio tseltal— es una decisión que refrenda el compromiso del máximo tribunal con el acceso efectivo a la justicia en contextos donde convergen diversidad cultural, desigualdad social y brechas históricas en el ejercicio de derechos.