SCLC con buena ocupación hotelera

La ciudad de San Cristóbal de Las Casas registró una alta ocupación hotelera en la presente temporada vacacional, lo cual derivó una buena derrama económica para el sector turístico y de servicios.

Picos de 98 %

El director de Turismo Municipal, Juan de Dios Bermúdez Crocker, informó en un comunicado que durante la temporada decembrina San Cristóbal de Las Casas registró picos de hasta el 98 por ciento en ocupación hotelera.

“Hubo un promedio general del 70 por ciento durante el periodo navideño y de fin de año, de acuerdo con información proporcionada por representantes del sector hotelero, afiliados y no afiliados”, se indicó.

La alta afluencia de visitantes también se reflejó en el Centro Histórico, donde se observó una importante presencia turística, como lo evidencian imágenes y registros difundidos en redes sociales, lo que confirma el posicionamiento del municipio como uno de los destinos más atractivos del estado y del país.

El funcionario señaló que estos resultados positivos derivan del trabajo de promoción turística impulsado por instrucciones de la autoridad municipal y el Gobierno del Estado.