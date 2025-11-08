SCLC deja sin ejercer 221 millones para obra social

La Auditoría Superior del Estado (ASE) reveló que el Ayuntamiento de San Cristóbal de Las Casas ejerció solo el 26.89 % de su presupuesto en el primer semestre de 2025, con un gasto prioritario en nómina y operación administrativa, mientras dejó sin ejecutar 221.3 millones de pesos destinados a obras de infraestructura social para población vulnerable.

De acuerdo con el Análisis del Informe de Avance de Gestión Financiera 2025, el municipio destinó 81.23 % de sus recursos a gasto corriente, que incluye servicios personales, materiales y servicios generales, mientras que solo 18.77 % se orientó a inversión pública, incumpliendo los principios de austeridad y disciplina presupuestaria.

Fondo social paralizado

El Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (Fasimun), por un monto de 221 millones 328 mil 434.00 pesos, no fue ejercido en su totalidad durante el primer semestre.

La ASE subraya que esto implica que no se realizaron obras, proyectos ni acciones sociales básicas dirigidas a población en pobreza extrema.

Autonomía en picada

Solo 14.17 % de los ingresos totales provino de la recaudación local. Los ingresos de gestión cayeron 32.35 % respecto a 2024, afectando la capacidad del municipio para financiar sus servicios con recursos propios.

La ASE hizo un llamado enérgico al Ayuntamiento de San Cristóbal de Las Casas para que rectifique su estrategia financiera y atienda las urgentes necesidades sociales, especialmente en un municipio con altos índices de marginación.