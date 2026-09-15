SCLC, el mayor receptor de remesas del país

San Cristóbal de Las Casas (SCLC) aparece como el municipio con mayor recepción de remesas del país; de enero a junio de 2026, la gélida ciudad acumuló el 21.52 % de los dos mil 29.32 millones de dólares de remesas que se recibieron en Chiapas.

Si el total de las remesas del semestre se distribuyera de manera equitativa entre toda la población de Chiapas, cada habitante recibiría 366.05 dólares (aproximadamente 6,150 a 7,300 pesos mexicanos, según el tipo de cambio vigente).

A nivel estatal, el flujo se recuperó en la segunda mitad del semestre, pues el primer trimestre registró 957 millones de dólares, mientras que el segundo trimestre subió a 1,071 millones, un incremento del 11.96 %.

Los mayores receptores

De acuerdo al Banco de México, después del total de San Cristóbal le siguieron como mayores receptores de divisas Comitán de Domínguez, con 258 millones de dólares; Tuxtla Gutiérrez, con 113 millones; Motozintla, con 105 millones; Ocosingo, con 105 millones, y Tapachula, con 104 millones.

El total estatal, representó 6.6 % del total nacional, que sumó 30 mil 778.9 millones de dólares en el mismo periodo.

El total estatal ubicó a Chiapas en el quinto lugar nacional del periodo, por detrás de Guanajuato, Michoacán, Jalisco y Ciudad de México.

Las remesas en Chiapas cayeron ligeramente en el primer semestre de 2026, con una baja del 0.86 % respecto al mismo periodo del año anterior. Aunque la cifra estatal sigue siendo alta, la participación del estado a nivel nacional retrocedió ligeramente del 6.85 al 6.59 %.