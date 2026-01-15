SCLC en Feria Internacional de Turismo

San Cristóbal participará en la Feria Internacional de Turismo (Fitur) 2026, que se realizará del 21 al 25 de enero en Madrid, España. En sesión ordinaria de cabildo, se aprobó la participación de la presidenta de la ciudad, Fabiola Ricci, en el evento.

Entre los puntos resolutivos de un dictamen emitido por la Comisión de industria, comercial y artesanías, se indicó que los gastos de viaje de la mandataria no tendrán una afectación presupuestal al municipio, pues serán cubiertos con recursos propios de la edil.

Invitación

En su participación, Fabiola Ricci recordó que durante el último periodo vacacional, el municipio registró repuntes en la ocupación hotelera de hasta un 99%. Además, mostró la invitación que hizo el Gobierno Federal para participar en el Fitur 2026.

Del mismo modo, mostró las cartas del Comité hacia los 500 años de San Cristóbal, que se celebrará en 2028, y que reunirá tanto a empresarios como a historiadores y además, sectores de la sociedad.

Oportunidad

La empresaria Ivanna Maza Martínez del Huerto, en representación del Comité, calificó como una gran noticia, el hecho de que la mandataria acompañe a la comitiva que irá a la Fitur 2026, que, indicó, es una vitrina para todo el país y una oportunidad de que se puedan lograr enlaces turistas en beneficio de toda la comunidad.

La empresaria dijo estar segura de que este evento será un parteaguas, además del banderazo para las celebraciones de los 500 años de la ciudad.