SCLC espera a turistas durante Semana Santa

A menos de dos semanas de que inicien las vacaciones de Semana Santa, contempladas desde el 30 de marzo y hasta el 10 de abril, los sancristobalenses consideran que Chiapas tiene las condiciones de seguridad necesarias para recibir turistas, pero también para salir a visitar otras zonas como la costa.

Durante un sondeo, personas de la ciudad señalaron que “afortunadamente se ha notado una mejoría. Ya no se escuchan tantas cosas en los diferentes municipios y es un clima propicio para poder arribar a la ciudad”.

Algunos dijeron que, pese a las dificultades que se han notado en los transportes, tienen planeado visitar Tuxtla Gutiérrez y parte de la costa. Otros, quienes aún no tienen planes para salir esta semana, tampoco descartan turistear en las vacaciones.

Testimonio

En el caso de Rocío Bárcenas, quien ya se encuentra de visita en la ciudad, señala que nota bastantes cuerpos de seguridad en el estado. “En cada esquina hay elementos”.

Sin embargo, la seguridad no es lo único que resalta, sino también la cercanía que se puede tener con la comunidad, a diferencia de Monterrey, de donde es originaria, lugar donde, señala, uno puede pasar hasta seis horas en el tráfico. “Y aquí es muy a gusto ir a pie y ver a toda la comunidad”.