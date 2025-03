“Yo quiero pensar que hay entusiasmo y efervescencia por los 500 años” de la fundación de San Cristóbal de Las Casas, “pero mucha gente no sabe si quiera que el próximo lunes 31 va a cumplir 497 años”, afirmó Miguel Ángel Muñoz Luna, cronista adjunto de la ciudad.

“Nos hace falta concientizar y dar la información. Estamos a tres de los 500 años. Dentro de los grupos más relacionados se tiene un poco más de noción del tiempo y están muy emocionados; vamos a tratar de ir coordinando todos los nichos que hay en gastronomía, cultura, danza, música y la parte empresarial, porque todos los sectores de la población pueden influir en los 500 años”, aseveró.

En entrevista manifestó que “puede ser un evento importante y tiene que ser algo histórico. No todas las ciudades han cumplido 500 años en América. Son muy poquitas. San Cristóbal será de las primeras y al parecer es la que trae un poco más de nociones sobre este evento porque Chiapa de Corzo no tienen nada planeado y se ha decidido no tener un festejo como tal”.

Añadió que “en San Cristóbal ya estamos haciendo algunos movimientos interesantes, ya tenemos algunos proyectos, y más allá de una celebración, es una conmemoración que nosotros le hemos nombrado 500 años de la ciudad, pero le atribuimos una conmemoración por la paz y por la tierra. Lo que estamos buscando es converger, conocer una ciudad ejemplar por la paz y el cuidado ambiental, y a partir de los 500 años convertirnos en un ejemplo para el resto de las ciudades”.

Muñoz Luna expresó que “ya hay personas y grupos tratando de hacer lo propio desde su rubro y eso es importante. Nos falta irnos coordinando para que sea una fiesta decorosa. 500 años es un número muy grande y por más que nos metamos a los debates de los españoles de la Conquista, más allá de eso, es el inicio del mestizaje, producto de lo que somos hoy en día”.

Dijo que “la herencia, todo lo que presumimos como ciudad colonial, es producto de todos estos 500 años porque no es una casualidad nada más y no salió de la noche a la mañana”.