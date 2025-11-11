SCLC sede del Encuentro Estatal de Danza

La ciudad de San Cristóbal de Las Casas será sede del Encuentro Estatal de Danza, donde las mejores academias y agrupaciones compartirán su talento y pasión por el arte.

“Un evento que celebra la creatividad, la cultura y la unión de las regiones de nuestro estado”, dieron a conocer los organizadores.

Está actividad tendrá lugar los días 15 y 16 de este mes de noviembre, a las 18:00 horas, en los espacios del teatro de la Ciudad “Hermanos Domínguez”.

Se dio a conocer que participarán 14 Academias de Danza, en representación de las seis ciudades más importantes de Chiapas.

Dónde el público podrá disfrutar de la gracia, técnica y talento de los mejores bailarines, con una increíble variedad de estilos y géneros dancísticos.

“Chiapas Baila 2025, es una oportunidad para presenciar la dedicación y el arte de los jóvenes talentos, que solo la danza puede ofrecer”.