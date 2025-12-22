SCLC sin cancelar eventos por sarampión

En un oficio fechado el 18 de diciembre, la Secretaría de Salud exhortó a la presidenta de San Cristóbal de Las Casas, Fabiola Ricci Diestel, a restringir y/o cancelar eventos masivos como posadas, ferias o desfiles alegóricos durante la temporada invernal, es decir, desde el 21 de diciembre de 2025 hasta el 20 de marzo de 2026. Esto debido al incremento de casos de sarampión en el estado.

Contexto

Pese al llamado, los festejos organizados por el municipio de San Cristóbal en el marco del segundo “Festival navidad mágica” se realizaron sin ninguna cancelación o llamado a cuidar la salud los días sábado 20 y domingo 21, en la que se rifó un carro.

En solicitud de información sobre la realización de dicha rifa, el departamento de comunicación del ayuntamiento señaló que aún si se cancelaba el evento mucha gente asistiría, además de que podría haber provocado malas interpretaciones por la rifa en sí.

El documento también menciona el cargo que tiene la mandataria como presidenta de la Red regional V altos Tsotsil-Tseltal de municipios que comprende, entre otros distritos, los de Chamula, Zinacantán y Larráinzar, con fuerte presencia de transmisión.

Toman acción

En atención a documentos de la misma finalidad, el presidente de Simojovel, Inocencio Domínguez, acompañado de integrantes del cabildo, informó a través de un video que suspendieron actividades como el torneo de fútbol desde el sábado 20 de diciembre. El edil señaló que las autoridades tienen registrados casos tanto en la cabecera como en municipios donde también se cancelaron eventos deportivos.

Del mismo modo, Víctor Pérez Saldaña, presidente de Cacahoatán, informó que de forma oficial se cancelan los eventos masivos en el municipio. “Dicha medida, indicó en sus redes, permitirá la reducción del riesgo de contagio, además de proteger a la población infantil a través del Plan de Respuesta Rápida para el Control de Brotes por Sarampión”.