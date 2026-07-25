SCLC tiene necesidades más urgentes: ciudadanía

San Cristóbal tiene necesidades más urgentes y apremiantes que una nueva glorieta, así lo expresaron distintos ciudadanos durante un sondeo realizado por Cuarto Poder para conocer la opinión pública sobre la construcción de una nueva rotonda en la entrada de la ciudad.

Baches

Uno de los elementos más mencionados por los ciudadanos fueron los baches. Al respecto, Silvia Juárez expresó que el buen estado de las avenidas también forma parte de la experiencia de los turistas.

“Una ciudad tan bonita y tan visitada está obligada a ofrecer al turista y a la población local mejores condiciones; hay muchísimas calles con unos hoyos fatales que pueden arruinar tu carro”, agregó.

Lo mismo mencionó un ciudadano, quien señaló como prioritaria la reparación de las vías ubicadas en la zona norte de San Cristóbal y cerca de la plaza comercial más grande de la ciudad. “Pero ya está hecho el proyecto y hay que aprovecharlo”, agregó el ciudadano.

Por su parte, Gerardo Moreno, arquitecto y catedrático universitario, quien hace poco se enteró de dicha obra, criticó que el proyecto no tuviera un estudio desde varias líneas de investigación.

“San Cristóbal merece que se le tome con seriedad, y no hacer obras de relumbrón, y me parece que por ahí hay cuestiones delicadas, ya que las autoridades se están adelantando a los hechos”, detalló.

Joaquín García, presidente del Consejo General de Barrios, Colonias y Fraccionamientos de la zona norte de San Cristóbal, recordando al cantante Roberto Carlos, señaló que todo progreso requiere consenso.

“Tenemos que centrarnos y preguntarle a la ciudadanía; el ayuntamiento tiene operadores políticos, ¿por qué no nos preguntan primero cuál es nuestra prioridad?”, cuestionó el representante.

Reiteró que la mayor problemática en la ciudad es en lo referente al agua, por el cual se están desatando conflictos entre colonias, situación sobre la cual ya han alertado a las autoridades.