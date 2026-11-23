Los vehículos eléctricos ligeros, dispositivos de movilidad personal o “VMP” (vehículos de movilidad personal) llegaron a Chiapas y pusieron en el debate público si las ciudades están preparadas para integrar estas alternativas de tránsito.

Es probable que ya hayas visto algunos en las calles; desde scooters en la avenida Central, hasta bicicletas eléctricas en los libramientos de Tuxtla Gutiérrez. Las preguntas van desde la legalidad y las normas de seguridad hasta la infraestructura para su uso en el estado.

¿Son motos, bicicletas, patines?

Los VMP se encuentran en el segundo escalón de la pirámide de movilidad, junto a las bicicletas convencionales y los triciclos. La integración de estos dispositivos en esta categoría se debe a su aportación al cuidado del medio ambiente: pese a que son impulsados por un motor, no funcionan con combustión y sus baterías son significativamente menores en comparación con las de una motocicleta.

Estos son impulsados por baterías eléctricas, por lo que su potencia no suele sobrepasar los 250 W, mientras que un vehículo común tiene decenas de caballos de fuerza.

Otra característica son las velocidades máximas, los modelos más potentes pueden alcanzar hasta los 60 km/h, una velocidad que un motor tradicional alcanza con el menor esfuerzo.

Pero quizá el mayor beneficio entre ambos tipos de transporte es el ahorro en la regulación de los dispositivos: sin placas, licencias ni tenencia, es una alternativa barata, al menos en trámites burocráticos.

Jacob Aquino y su familia son usuarios de las bicis eléctricas o “bicis chinas”, como las llaman algunos. Afirma que, desgraciadamente, estas han ido reemplazando a la bicicleta tradicional debido a la comodidad y a la capacidad de carga que suelen tener.

También menciona que el tiempo de carga es de ocho horas, que tiene un rendimiento de hasta 50 km y que su costo asciende a 14 mil pesos.

Una regulación, ¿a favor o en contra?

Para Rubén Zuarth Esquinca, presidente de la Comisión de Movilidad, Comunicaciones y Transportes del Congreso de Chiapas, la regulación de estos dispositivos está próxima a legislarse.

“Primero la seguridad, seguridad de que se sepan quiénes son, cuántos son, dónde están. La edad mínima también es importantísima en una regulación que tiene que darse”.

La propuesta de censar a los usuarios permitiría conocer el impacto de estos vehículos y generar políticas públicas en su beneficio; sin embargo, los usuarios perderían cierta libertad, que es uno de los principales bastiones de este transporte alternativo.

En la Ciudad de México, el gobierno local reformó su ley frente al incremento de estos dispositivos y, además, la administración incorporó scooters de uso público como parte de una prueba piloto; sin embargo, el programa terminó en septiembre para evaluar sus resultados.

En el caso de los de uso particular, primero categorizó los diferentes tipos de unidades según el tipo y la potencia de la batería, la velocidad máxima y el número de plazas que posee.

También estableció reglas especiales, entre las que destacan no sobrepasar los 25 km/h, no manejar con el celular en la mano y no usarlos en vías interurbanas (carreteras) ni en túneles urbanos.

Asimismo, estableció un sistema de licencia y documentación; quienes conducen sin casco enfrentan una sanción superior a los mil pesos y, en otros casos, pueden ser acreedores a multas de más de dos mil pesos.

El limbo legal y de infraestructura

En Tuxtla Gutiérrez, el reglamento de tránsito no considera a los scooters y nuevos dispositivos, por lo que el uso correcto de estos y las posibles sanciones quedan en manos de los usuarios y las autoridades.

Irónicamente, la Secretaría de Seguridad Pública ya incorporó los scooters a sus operativos urbanos, como en su momento se hizo con las unidades Segway. Incluso el gobernador optó por uno de estos aparatos para realizar un traslado personal en un video publicado en sus redes.

En el caso de la infraestructura, el problema se extiende. Actualmente es común ver a estos usuarios en las dos ciclovías de la ciudad, en algunas calles principales y, en casos extremos, en vías rápidas.

Cabe recalcar que Tuxtla solo posee infraestructura en la vía principal, mientras que en las arterias hacia la periferia se compite por el espacio con los autos particulares, el transporte público y los baches en las calles.

Jacob afirma que “si queremos usar la bicicleta eléctrica como un medio de transporte, vas del punto A al punto B. Y en el punto B no tienes dónde dejarla, no tienes cómo llegar eficientemente y sin peligro”.

El otro enemigo mortal de estos medios de transporte es la lluvia, que ha demostrado que es capaz de arrasar con cualquier tipo de vehículo en las ciudades chiapanecas.

Seguridad en el borde mortal

Respecto a la seguridad de estos dispositivos, la revista Nature ha publicado estudios que revelan que, “por cantidad, hay más accidentes en bicicletas, pero los de scooters son más graves”.

Debido a las altas velocidades que un VMP puede alcanzar, la mayoría de las lesiones son en la cabeza, por traumatismo craneoencefálico, además de rupturas o traumatismo abdominal.

Si los comparamos con las motocicletas, se registraron menos fracturas, pero más lesiones en órganos internos, además de un riesgo tres veces mayor de lesión cerebral traumática. Recordemos que a mayor peso, mayor velocidad y, por ende, mayor riesgo.

El cirujano David Bodansky declaró para The Guardian que las ruedas chicas de los scooters los vuelven vulnerables a los baches y desniveles, mientras que los dispositivos más grandes tienen centros de equilibrio que se desestabilizan con la velocidad.

Otro dato curioso es que un estudio en Finlandia, publicado en la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, determinó que la “conducción intoxicada” es el principal motivo de accidentes en los VMP. Cabe destacar que, al usar vías alternas a las calles y no estar sujetos a los alcoholímetros, difícilmente serán detectados por las autoridades.

La recomendación es utilizar medidas de seguridad adecuadas para evitar lesiones graves. En el caso del casco, se recomiendan los de bicicleta solo si se maneja a menos de 25 km/h; si se supera esa velocidad, se debe utilizar un casco tipo jet. También se recomienda usar ropa o chalecos reflejantes, así como iluminación en las unidades.

Por otro lado, las aseguradoras ya ofrecen seguros viales para VMP y, en el caso de las tiendas, estas extienden garantías para sus unidades ante fallas.

Cabe recordar que estos vehículos nacieron como una alternativa a los de combustión; el objetivo es transitar del coche a modalidades menos contaminantes, ya sea el transporte público, la moto, la bicicleta o, en su defecto, los VMP.

Para Zuarth, el brinco a las alternativas generará menos congestionamiento, menos accidentes, mayor seguridad vial, una población más sana y una movilidad sustentable.

Jacob es menos amable al afirmar que, mientras el transporte público sea de pésima calidad, caro y con un servicio indigno, la gente seguirá buscando conseguir un coche.

Él mismo cuenta que su transición ha sido progresiva y que utiliza diferentes vehículos según la distancia o el objetivo que tendrá al moverse, hasta llegar a usar el carro lo mínimo posible.

Impacto ambiental

Para Alejandro, un conductor de automóvil, la pregunta que hay que hacerse es si en realidad hay menos coches o solo se están agregando muchos scooters. En el segundo caso, los VMP estarían contribuyendo a la contaminación debido a sus baterías de litio.

También se comprobó, en un estudio de la revista Environmental Research Letters en Carolina del Norte, Estados Unidos, que el uso de scooters en el modelo de renta compartida resultaba más contaminante debido a la corta vida de los dispositivos, además de los costos de transporte en camiones para su ubicación de renta.

“Ya sea de alquiler o de uso privado, si captas peatones estás consolidando una forma limpia de moverse, pero no estás consiguiendo el objetivo principal que es reducir los coches en la ciudad”, explica Adrián Fernández, coordinador de movilidad de Greenpeace España.

Los VMP solo se vuelven sustentables cuando son de uso privado y mientras la vida útil del dispositivo sea mayor a cinco años. Eso sí, se renuncia a los beneficios de salud que otorga caminar o usar una bicicleta.

La llegada de estos aparatos es inevitable, y Chiapas aún no está preparada a nivel legal, en infraestructura y, mucho menos, en educación vial, por lo que estamos frente a una transición compleja.