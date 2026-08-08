“Scroll infinito” aprovechado por ciberdelincuentes

La Guardia Estatal Cibernética de Chiapas pondrá en marcha campañas informativas principalmente en centros educativos sobre el “Scroll infinito”, alerta hecha a nivel federal por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, actividad que pone en riesgo a las infancias y juventudes.

El director de la dependencia, Levi Francisco Pineda, explicó que el “Scroll Infinito” es el consumo excesivo de las redes sociales como Facebook, TikTok o Instagram; los algoritmos captan la atención del usuario y tiene mayor presencia mediante dispositivos móviles.

Este algoritmo se basa en los hábitos de conexión, las temáticas que más se consumen y propicia que se vaya desplazando por tiempos prolongados sin darse cuenta y con el tiempo se va haciendo habitual.

Pineda indicó que este comportamiento puede tener repercusiones sobre todo en las niñas, niños y adolescentes, pero también en adultos, como trastorno de sueño, bajo rendimiento escolar y de otras actividades.

Alerta de ciberseguridad

Dijo que, aunque esta práctica, que puede parecer inofensiva, suele ser aprovechada por ciberdelincuentes, de acuerdo al consumo o hábitos aparecen publicidades personalizadas que conducen a sitios que buscan obtener datos personales, cuentas bancarias o falsas ofertas que podrían derivar en algún fraude.

Al mismo tiempo, el director alertó sobre la aparición de contenidos que hagan alusión a conductas delictivas, situación que vulnera a las infancias y adolescencias; TikTok es la principal plataforma donde se tiene identificado este patrón.

“La mayoría de estos videos van a reproducir músicas de narcocorridos, corridos tumbados que hacen alusión a conductas delictivas… falso estilo de vida, carros, lujos, entre otras situaciones”, reveló.

Pineda aseguró que el núcleo familiar juega un papel importante para la prevención de cualquier conducta que pueda derivar en una repercusión en menores de edad y recomendó a padres y madres de familia mantenerse atentos a los contenidos que se consumen en redes.