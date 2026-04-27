Se abre el Pediátrico a dialogar con la gente

En un acto poco convencional, el Hospital de Especialidades Pediátricas (HEP) instaló un comité denominado “Cosabi”, mediante el cual pacientes, organizaciones y sociedad civil en general podrán expresar sus opiniones respecto al servicio médico ofrecido por el hospital.

El director del nosocomio, Rafael Guillén, dijo que se trata de un espacio de diálogo y colaboración que será referente en el sureste por su eficiencia de servicios y apertura a la comunicación.

“Instalamos y sesionamos por primera vez el Comité de Salud para el Bienestar (Cosabi) en el Hospital de Especialidades Pediátricas del IMSS-Bienestar”, dijo.

Explicó que esta sesión se realizó con la participación de integrantes de la comunidad, organizaciones de la sociedad civil y personal del hospital.

“Llevamos a cabo la instalación del comité y su primera sesión ordinaria, consolidando a este como un espacio de diálogo, colaboración y toma de decisiones conjuntas”.

Es de mencionar que el Cosabi está integrado por representantes del hospital y de la comunidad, y busca fortalecer la participación social impulsando acciones que respondan a las necesidades reales de la población, promoviendo un sistema de salud más cercano, incluyente y humano.