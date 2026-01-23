Se acerca el primer megapuente del año

El primer megapuente del año para los estudiantes del nivel básico está cerca. El último fin de semana de enero tendrá cuatro días consecutivos sin clases, del 30 al 2 de febrero, según el calendario escolar de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

El viernes 30 de enero habrá suspensión de clases por la primera sesión de Consejo Técnico Escolar de 2026 y el lunes 2 de febrero, está marcado como feriado por la celebración del día de la Constitución Política de México.

Las y los docentes, por su parte, solo tendrán tres días libres. El viernes deben presentarse a los planteles para continuar con los trabajos de capacitación, actualización y pendientes propios de cada escuela.

Preinscripciones

Después de esto, a partir del 3 de febrero inicia el periodo de preinscripción a preescolar, primer grado de primaria y primer grado de secundaria para el ciclo escolar 2026-2027, para finalizar el 13 de febrero.

Las madres y padres de familia deben prepararse ya con los documentos correspondientes según la escuela que elijan para que sus hijos e hijas sigan sus estudios, además de verificar los horarios establecidos para acudir a las preinscripciones.

La siguiente suspensión de actividades y fin de semana largo será en marzo, debido a que el lunes 16 está marcado feriado por la conmemoración del natalicio de Benito Juárez. Estos puentes fueron establecidos hace varios años para promover el turismo.

Este año las vacaciones de Semana Santa serán del 30 de marzo al 10 de abril, reanudando actividades escolares el 13 de abril, según lo estableció la Sep.