Se acerca entrega de tarjetas para becas

Se prevé que a finales del mes de noviembre y diciembre de este año comiencen a entregarse las tarjetas del apoyo “Benito Juárez”, para estudiantes de reciente ingreso a la plataforma en el nivel Medio Superior, informó el titular de la Oficina de Representación de Becas, Marcelo Toledo Cruz.

Dijo que muy pronto estarán llegando a los centros escolares, a fin de ir dispersando los plásticos del Banco de Bienestar para que en las siguientes fechas arranque el diseño del calendario de pagos.

Distribución

Las tarjetas para la beca “Benito Juárez” se estarían dispersando entre el 24 de noviembre al 30 de diciembre de este año.

En el caso del proyecto “Rita Cetina Gutiérrez” y de “Jóvenes Escribiendo el Futuro”, es probable que ese proceso se lleve a cabo entre diciembre de este año y de enero del 2026.

Toledo Cruz comentó que en cuanto llega la información, lo que se hace es un calendario para bajar los datos a los centros de atención, a fin de que las novedades se manden a las familias.

Para la beca de Media Superior, se lograron 64 mil nuevos registros y son los que pronto recibirán su apoyo económico. Para la beca Rita Cetina Gutiérrez, dirigida a estudiantes de secundaria, hay 95 mil 300 nuevas alumnas y alumnos en registro.

Herramienta de vigilancia

Toledo Cruz comentó que están en la etapa de conclusión de las asambleas informativas y las etapas de registro para las becas. Lo que ahora están creando son los Comités de la Contraloría Social, que será una herramienta de vigilancia de la aplicación de los apoyos y que se cumplan los requisitos.

Después de que se hizo el registro en la plataforma, en la siguiente etapa se debe de cumplir con los siguientes requisitos: acta de nacimiento (no tiene que estar actualizada), la CURP, comprobante de domicilio (con una vigencia no mayor a tres meses) e identificación oficial en caso de que sean mayores de edad o que lleguen madres, padres o tutores.