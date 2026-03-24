Se acerca la temporada vacacional

Este lunes regresaron a las aulas cientos de estudiantes de preescolar, primaria y secundaria, cuyos docentes participaron en el paro de labores de 72 horas de la Sección VII del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación (SNTE); pero tendrán clases hasta el jueves, porque vienen más suspensiones.

Con el regreso a clase se reactivaron diversos sectores que se ven beneficiados con la movilidad de personas, como el transporte público y comerciantes, aunque regresan también el tráfico pesado en horas pico y el congestionamiento en zonas escolares.

Consejo técnico

De acuerdo con el calendario escolar de la Secretaría de Educación Pública (SEP), el 27 de marzo se realizará una sesión más de Consejo Técnico Escolar (CTE), que se lleva a cabo el último viernes de cada mes, por lo que habrá labores escolares en el Nivel Básico hasta el día jueves.

Los estudiantes no regresarán a clases sino hasta el lunes 13 de abril, porque las vacaciones de Semana Santa inician el lunes 30 de marzo y finalizan el viernes 10 de abril; las dos semanas de descanso aplican para preescolar, primaria y secundaria, el resto descansan solo una semana.

Mes de mayo

En abril no hay Consejo Técnico Escolar, pero en mayo hay más suspensiones. El 1º se conmemora el Día del Trabajo, por lo que se suspenden las clases y las actividades laborales ya que es un día feriado oficial. Para el 5 de mayo tampoco hay clases, pero sí se trabaja con normalidad en México, ya que no es considerado un día de descanso obligatorio por la Ley Federal del Trabajo.

Después, el día 15 del mismo mes también hay suspensión de clases en nivel básico por la celebración del día del maestro; y el viernes 29 sí hay sesión de Consejo Técnico (CTE). Hay que recordar que posiblemente en mayo la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE) retomen su huelga nacional.