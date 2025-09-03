Se acercan nuevos registros para la beca Rita Cetina

Del 15 al 30 de septiembre las familias en Chiapas podrán llevar a cabo el registro de nuevo ingreso para la beca universal Rita Cetina Gutiérrez, programa federal que busca apoyar con mil 900 pesos de forma bimestral a estudiantes de secundaria.

El titular de la Oficina de Representación de Becas para el Bienestar en la entidad, Marcelo Toledo Cruz, explicó que del lunes ocho y hasta el 30 de septiembre realizarán asambleas informativas, para que servidores de la educación lleven la información.

La idea es que en estos encuentros se compartan los datos de las becas, en dos mil 837 escuelas. Esperan atender a 98 mil personas, entre madres, padres y tutores.

Será en esta página

Los registros se harán en línea, en la plataforma www.becaritacetina.gob.mx. Las familias deben de saber que ningún servicio para acceder a estos programas tiene costo.

Lo importante es que estén al pendiente de las páginas oficiales, toda vez que hay personas que piden dinero para hacer el trámite y eso puede traer otras repercusiones, como el robo de información o de dinero.

Parte de la documentación que se estará pidiendo al hacer el registro es: CURP, número de celular, correo electrónico, identificación oficial y un comprobante de domicilio no mayor a tres meses.

El funcionario explicó que el registro será para estudiantes de nuevo ingreso al nivel de secundaria, sin embargo, también aplicará para quienes estén en segundo o tercer grado y que todavía no reciban la beca.

Se prevé que con el nuevo registro de alumnos la beca Rita Cetina Gutiérrez pueda llegar a unos 300 mil estudiantes en Chiapas, puesto que se trata de un programa universal.

Finalmente Toledo Cruz destacó que se han creado 56 centros de atención de becas bienestar en diversos municipios de la entidad, lo que facilita a la población obtener información sobre los programas que tiene el Gobierno Federal.