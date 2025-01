Se activan alertas sísmicas en Tapachula

Las alertas sísmicas instaladas en la cabecera municipal de Tapachula se activaron la mañana de este domingo, sin que en esta región fuera percibido en la mayoría de la población ningún movimiento telúrico, aunque inicialmente se manejó de manera extraoficial en distintas redes sociales un sismo de magnitud 6.5 con epicentro a 373 kilómetros de Ciudad Hidalgo, la página oficial del Servicio Sismológico Nacional (SSN) no tiene publicado ningún evento ocurrido a las 11:18:48 horas.

Las alarmas sísmicas provocaron expectación entre la población ya que se mantuvieron activas durante algunos segundos hasta que finalmente dejaron de funcionar, con ello la tranquilidad dominical en Tapachula volvió a la normalidad.

Sin embargo, a esa misma hora de la activación de las alarmas sísmicas en Tapachula, a nivel internacional se informó de un sismo de magnitud 6.3 con epicentro localizado frente a la costa del departamento de La Paz en El Salvador.

El fuerte temblor se sintió no solo en el país centroamericano sino también en Guatemala y Honduras, aunque oficialmente el gobierno de El Salvador señaló que no ocurrieron daños estructurales, pérdidas de vidas ni lesionados en ese país.

Alertas sísmicas

Las alertas sísmicas en Tapachula se activan con regularidad ante los eventos telúricos, aunque en ocasiones algunos no son perceptibles o no existen y por consecuencia no se registran en la página oficial del SSN.

Esta región está ubicada en una de las tres brechas sísmicas en México de gran importancia: Brecha de Jalisco, Brecha de Guerrero y Brecha de Chiapas o Brecha de Tehuantepec, que es considerada como la de mayor riesgo en el país.