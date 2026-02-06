Se actúa sin distingo de grupos criminales: SSP

Aunque en los últimos días han ocurrido algunos incidentes en Chiapas, el titular de la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP), Óscar Alberto Aparicio Avendaño, enfatizó que vendrán más detenciones en los municipios y las intervenciones se hacen sin distingo de grupos criminales.

Dijo que lo que ha ocurrido, es que los conflictos son entre grupos delictivos y contra la autoridad, debido a que se está ejerciendo el estado de derecho; las instituciones seguirán de frente y hasta donde tope.

Operación hostigamiento

La Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) reforzará sus recursos humanos y materiales, a través de la llegada de 15 nuevos vehículos blindados, unidades Kanan, arcos no intrusivos, además de 500 armas con calibres superiores al conocido “Cuerno de Chivo”.

Chiapas, dijo el secretario, se mantiene como un estado seguro y la inversión que ha hecho el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar ha sido para la seguridad y los resultados han sido favorables.

Añadió que hasta ahora no se han registrado robos en tramos carreteros, además de que cualquier ciudadano de bien puede moverse por diversas vialidades de la entidad.

Investigación interna

Aparicio Avendaño también destacó el papel de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP) y pidió a la población tener tolerancia, toda vez que vendrán más revisiones, las cuales se harán con respecto y cordialidad.

Sobre el tema de la seguridad, mencionó que la delincuencia organizada va mutando y antes el foco se ubicaba en Frontera Comalapa (en la que se mantiene una operación robusta de la autoridad), no obstante, las detenciones provocan un “efecto cucaracha”, es decir, se cambia la forma en que los grupos delictivos se mueven.

“Todos estábamos cansados, y me incluyo como ciudadano, que la delincuencia organizada extorsionara al gobierno, que la delincuencia organizada sacara este tipo de mensajes y antes no había autoridad moral”, remarcó Aparicio Avendaño.

Recordó que a través de los trabajos de inteligencia se han hecho acciones de prevención y disuasión del delito con vuelos aéreos y patrullajes de las unidades.

Finalmente, dijo, se han detectado algunas páginas (en redes sociales) que difunden información falsa o que buscan afectar el trabajo de las instituciones, sin embargo, Aparicio Avendaño mencionó que pronto habrá noticias respecto a ello.