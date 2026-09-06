Se afilia Neftalí del Toro al Verde

Tras firmar su afiliación como miembro del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), el exalcalde de Tapachula y expresidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso del Estado, Neftalí del Toro Guzmán, fue designado coordinador en el Distrito 12 de ese instituto político.

La finalidad es “construir la plataforma” ciudadana rumbo al proceso electoral del 2027, dijo el dirigente estatal del PVEM, Jorge Manuel Pulido López.

En presencia del diputado federal Jorge Luis Villatoro Osorio y de alcaldes emanados de ese partido en la región y exalcaldes, del Toro Guzmán firmó su adhesión y se comprometió a realizar un trabajo cercano a la gente.

Y es que indicó que en el Partido Verde encontró apertura y la posibilidad de construir un proyecto que mire hacia adelante, que atienda la problemática fronteriza, el campo, el turismo, el desarrollo regional y aprovechar la puerta de México con Centroamérica.

Objetivo

Pulido López por su parte, destacó que el nombramiento es “con el objetivo de construir una estructura más fuerte, sólida y comprometida”, de cara a las elecciones del próximo año.

Asimismo, convocó a la unidad y mostró la apertura del PVEM hacia la sociedad.

Puntualizó mostrando un respaldo al gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, por la conducción de Chiapas que permite recuperar la seguridad y la paz.