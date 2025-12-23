Se aglomeran familias en busca de vacunas

La alerta emitida por el Gobierno de Chiapas ha permitido que cientos de personas acudan a los módulos de vacunación, tanto en Tapachula como algunos municipios de la región como Tuxtla Chico, en los que desde temprano familias saturaron los espacios para la vacunación contra el sarampión y otros padecimientos.

En coordinación con la Secretaría de Salud, en Tapachula y Tuxtla Chico se instalaron módulos al interior de los respectivos palacios municipales.

La información señala que el módulo de vacunación en el palacio municipal estará funcionando los días 22 y 23 de diciembre, en dos turnos: de 8 de la mañana a 2 de la tarde y de 2 de tarde a 7 de la noche, a partir del miércoles 25 de diciembre, el módulo se trasladará al Sendero Peatonal, en el que se puede acceder no solo a la vacuna contra el sarampión, sino también contra la rubéola y parotiditis (SRP), neumococo, influenza y covid-19.

Acuden a protegerse

Margarita Bautista, quien acudió con su pareja y dos menores de edad, dijo que existe temor ante la alerta que han emitido las autoridades por la reaparición de esta enfermedad viral, por ello, decidieron acudir a protegerse.

“Hay temor por la alerta que han emitido las autoridades y por eso, venimos en familia a vacunarnos, porque no hay mejor protección que la vacuna, además de otras medidas preventivas, como el uso de cubrebocas, porque esta es una enfermedad viral”, abundó.

Por su parte, Luis Zúñiga, quien acudió al módulo con su familia en Tuxtla Chico para aplicarse la vacuna correspondiente, agradeció a las autoridades a que acerquen las vacunas para la población de manera gratuita y con ello, se protejan del sarampión, una enfermedad que es muy contagiosa.

“Traje a mi familia para que juntos nos protejamos contra el sarampión, ya que la noticia nos llenó de preocupación, por todo lo que se escucha y sobre todo, por lo que ya pasamos en la pandemia del covid-19, así que es importante tomar las medidas necesarias para no contagiarnos”, expresó.