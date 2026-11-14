Se aglomeran por ofertas de la temporada

Durante el inicio del Buen Fin, en Tapachula llamó la atención que decenas de personas se arremolinaran en el ingreso principal de un centro comercial para acceder y poder obtener las primeras ofertas de los establecimientos.

Apenas eran los primeros minutos del día, cuando la tienda Sam’s Club subió sus cortinas para que los clientes ingresaran y accedieran a las promociones que tenían para el fin más barato del año.

Directivos de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de Tapachula y Frontera Sur, así como autoridades municipales, dieron el banderazo del inicio al Buen Fin en el sendero peatonal, en el centro histórico de la ciudad.

Ahí hicieron llamados a las familias que aprovechen los descuentos pero también a que lo hagan con responsabilidad.

Asimismo invitaron a que se preferencia acudan a los negocios de empresarios locales, para que de esa manera se fortalezca la economía regional.

Elementos de las corporaciones de Seguridad desplegaron patrullajes y vigilancia tanto en el sendero como en los centros comerciales, con la finalidad de brindar garantías a los clientes que acudan a realizar compras.