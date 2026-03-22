Se agrava el consumo de drogas en las juventudes

Pese a que las estadísticas oficiales reflejan un incremento moderado en el consumo de drogas entre los jóvenes, desde el ámbito clínico la percepción es más alarmante, cada vez hay más adolescentes y adultos tempranos que llegan a rehabilitación, y las sustancias que los atrapan son más destructivas.

Roque Martínez Quevedo, director de la clínica de adicciones “Una Nueva Luz para tu Vida”, expuso que en sus 21 años de experiencia ha notado que esta problemática no solo ha persistido, sino que ha mutado, ahora ya no es un adulto mayor con décadas de consumo, sino menores que desde los 12 años ya lo consumen.

Panorama

“Antes en Alcohólicos Anónimos veías gente de 50 o 60 años, en su mayoría. Ahora en esos grupos encuentras muchos jóvenes”, señaló.

El especialista advirtió que erróneamente se ha normalizado el consumo del alcohol, práctica que hasta hace algunos años era considerada como el inicio en el mundo de las adicciones.

Sin embargo, el panorama se complica con la aparición de drogas más potentes y adictivas, como el llamado “cristal”, una sustancia que deteriora el cuerpo y que además, desencadena trastornos mentales severos que desconectan a la persona de su realidad.

Economía

Martínez Quevedo señaló que el consumo de sustancia también está vinculado al bolsillo. Irónicamente, sustancias más dañinas como el “cristal” resultan más baratas que la cocaína, lo que facilita su acceso entre las juventudes.

Aunque el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) aún no reporta un alza drástica en sus cifras, el director de la clínica considera que cualquier aumento es significativo, sobre todo porque evidencia que las estrategias preventivas gubernamentales no han logrado contener el fenómeno.

Finalmente, Martínez Quevedo advirtió que la adicción se está instalando en edades cada vez más tempranas, con sustancias más letales y una normalización que dificulta la intervención oportuna.